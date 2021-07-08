  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aslı Bekiroğlu Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği transparan elbise ile olay oldu

Aslı Bekiroğlu Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği transparan elbise ile olay oldu

Aslı Bekiroğlu Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği transparan elbise ile olay oldu

Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu'nun kıyafet tercihi sosyal medyada bol bol eleştiri aldı.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ise tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekti.

Törende siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı.

Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun fotoğrafları kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu.

 

Etiketler Aslı Bekiroğlu zeynep bastık düğün
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
NASA'nın canlı yayında sosyal medyayı karıştıran görüntüler
Tek doz aşı uygulaması iptal edildi! Randevular yeniden açıldı
Kızına istismarda bulunan baba gözaltına alındı, hastaneden firar etti
Erdoğan'ın bu sözlerine tepki çekti: ''Söz vermedik ama...''
Delta'dan daha tehlikeli: Lambda varyantının belirtileri açıklandı
Bodrum'da restoranda gelen 26 bin TL'lik hesap sosyal medyada olay oldu
İşte Çin aşısı Sinovac'ın ''koruma etkisi için'' en kapsamlı araştırmanın sonuçları
İşte hükümetin kamu işçilerine zam teklifi
Genç girişimci, Japonya'dan getirip, masajla büyütüp, kilosunu 10 bin TL'ye satıyor
NASA Başkanı'ndan tarihi açıklama: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak