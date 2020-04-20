Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etti

Instagram fenomeni Beren Güney, takipçilerinin mesajların photoshop olduğunu söylemesi üzerine, telefonundan ekran kaydına aldı.

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı.

Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

Beren Güney, photoshop iddialarına ise paylaştığı videoyla cevap verdi. İşte o video: