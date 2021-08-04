Aslı Enver'e bomba dizi teklifi

Skandal adıyla Türkiye'de yayınlanacak The Good Wife dizisinin başrolü için güzel oyuncu Aslı Enver'e teklif yapıldı.

Hayri Aslan’ın patronu olduğu Limon Yapım tarafından yayın hakları alınan, CBS’in Emmy ve Golden Globe ödüllü The Good Wife dizisinin “Skandal” ismi ile Türk izleyecisine sunulacağı dün açıklanmıştı.

Yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kıran ve 7 sene boyunca ekranlarda kalan dizinin başrol kadın yıldızı için çok etkili bir oyuncuyşla görüşüldüğü konuşuluyordu. Skandal dizisi için Hayri Aslan’ın Aslı Enver’le görüştüğü öğrenildi.