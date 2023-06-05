Aslı Hünel'in aracı polis sireni ile durduruldu, gerçek çok başka çıktı

Şimdilerde Show Tv'nin gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, büyük bi sürprizle karşılaştı.

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel şimdilerde ekranlarda boy gösteriyor. Show Tv'nin sevilen programı Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel programıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Saruhan Hünel'in kardeşi olan ünlü isim bu defa eşinin yaptığı bir sürpriz ile sosyal medyada gündem oldu. Hünel'in aracı polis sirenleri çalarak durduruldu.

Hünel'in aracı kenara çekildiğinde ise eşi Savaş Yurtsever elinde bir pasta ile 'Aşktan sabıkalıymışsınız' diyerek Aslı Hünel'in doğum gününü kutladı.

Ünlü isim o anları 'Bak bak neler yapmışlar polis diye çevirmeler ama Aslı yer mi? Gülme garantli video.' notu ile sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in bu hallerine; 'Ya ne tatlısınız', 'Ya müthiş bir çiftsiniz', 'Hep böyle birlikte gülücükler saçın', 'Aşırı samimiyet içerir' gibi yorumlar yapıldı.