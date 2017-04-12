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  1. 12 Nisan 2017 10:16

Aslışah Alkoçlar'dan Hadise'ye şok sözler

Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi Hakan Sabancı ile anılan Hadise sorusuna çok sinirlendi.

Aslışah Alkoçlar'dan Hadise'ye şok sözler
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Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin adı eski sevgilisi Hakan Sabancı ile anılan Hadise’yi sorması Alkoçlar’ı kızdırdı.

Muhabirlerin eski sevgilisi Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise’yi sorması ise Alkoçlar’ı kızdırdı.

“Hadise’nin tarzını beğeniyor musunuz?” sorusu karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Alkoçlar, “Polemik yapmak istemiyorum. Türk şarkıcıların tarzlarını pek de beğenmiyorum. Marka bir kıyafeti, kocaman damgalı damgalı giyiniyorlar” diye konuştu.

Aslışah Alkoçlar, Kaan Boyner’le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: “Kaan çok yakın arkadaşım ve sevgilisi var. Gerçekten hayatımda birisi olsa saklamam, el ele çıkarım.”

aslışah alkoçlar , sabancı , hadise