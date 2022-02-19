Ata Demirer olduğunu yazmasak, onu tanıyamazdınız!

Ünlü komedyen Ata Demirer'in kilolarından kurtuldu. Ata Demirer'in yeni imajını görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer son haliyle hayranlarını şaşırttı. Yeni bir film projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan komedyen, uyguladığı diyet sayesinde 50 kilo verdi.

Bir dönem 140 kilo olan ve son dönemde 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda eden sanatçı, fit haliyle sevenlerini hem şaşırttı hem de beğenisini aldı.