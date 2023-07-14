Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı

Uzun süredir aşk yaşayan ancak ilişkileri basından uzak tutmayı tercih eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çifti, sosyal medya hesaplarından kural bozarak birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ancak bu zamana kadar birçok kez görüntülenmelerine rağmen ilişkileri hakkında konuşmayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti kural bozdu. Çift, dizi projesi dışında ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

"YILLARDIR BEKLENEN POZ"

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı. 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Pusat herhangi bir not yazmazken Furkan Andıç da gül emojisiyle hikayesinde paylaştı. Pusat'ın paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı "Yıllardır beklenen poz geldi" ve "4 yılın sonun fotoğraf gelmesi duygulandırdı" dedi.