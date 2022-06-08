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  3. Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Elimin üstüne mum dökmüştü

Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Elimin üstüne mum dökmüştü

Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Elimin üstüne mum dökmüştü

Geçmişte Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığını iddia eden Bahar Candan, Iraklı iş insanı için Ebru Gündeş'i uyardı.

Şarkıcı Ebru Gündeş 2021 yılının nisan ayında, aldatıldığı iddiası üzerine 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile evliliğini noktalamıştı. Yaklaşık 1 yıldır hayatına kimseyi almayan Gündeş, geçtiğimiz günlerde ise Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılmaya başlamıştı.

AŞK BELGELENDİ
Kısa süre sonra da ikilinin beraber çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine ise sosyal medya fenomeni Bahar Candan ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.

"ŞÖHRET AVCISI HASTA"
Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'daki paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı.

"SICAK MUMLA ELİMİ YAKTI"
Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim."

Etiketler Ebru Gündeş Bahar Candan
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