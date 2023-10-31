Bilal Hancı aldatma görüntüleri sonrası sessizliğini bozdu

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı, ihanet görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu.

Fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni, bugün konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşini izleyen Bilal Hancı ise sunuculara attığı mesajda evliliklerinin 19 Ekim'de bittiğini görüntülerin daha sonra çekildiğini iddia etti. Fenomen, eşine çiçek göndererek özür diledi.

"RESMİ OLARAK BOŞANDIK"

İhanet görüntülerinin ardından 2. Sayfa sunucularına mesaj gönderen Bilal Hancı şu ifadeleri kullandı:

"2 gündür böyle bir olayla eşim Esin ve sizleri meşgul ettiğim için çok üzgünüm. Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı bunun 1 yılı sevgili 2 yılı da evlilikle geçti. Geçen sene de bir sürece girmiştik ancak sevgi bağımız olduğunu düşünerek tekrar bir araya geldik. Barıştıktan sonra 14 aydır kesintisiz sorun yaşamadan bugünlere kadar geldik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararımızı verdi."

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM, PİŞMANIM"

"Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Gerek Esin'e gerek ailesine gerekse sizlerin karşısına böyle çirkin bir görüntüyle çıkmak istemezdim. 3 yıldır hayatıma çok dikkat ettim ve eşime en ufak bir dedikodu dahi duyurmadan bir evlilik yürüttüm. Boşanma sebebimizi hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı bu yüzden ayrıldık. Esin de kararıma saygı duydu. Öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem, arkadaşlarımdan ve Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım."

ÇİÇEK YOLLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Bilal Hancı bir de eşine canlı yayında çiçek gönderdi. Hancı, çiçekteki notta da "Sevgili Esin, öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı çok özür dilerim" dedi.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, dün sabah Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti.

Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü görüntüleri yayınlayan Çepni şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

"ULU ORTA İHANETİN SESSİZCE ACISINI ÇEKECEK DEĞİLİM"

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."