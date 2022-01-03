  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bir kötü haber de Seda Sayan'dan

Bir kötü haber de Seda Sayan'dan

Bir kötü haber de Seda Sayan'dan

Ünlü sanatçı Seda Sayan koronavirüse yakalandı. Seda Sayan'ın programına korona nedeniyle ara verildi

Seda Sayan'ın sezon başından beri sunduğu "Sabahın Sultanı" programı bu sabah ekrana gelmedi.

Star'ın sosyal medya hesabından programa kısa bir süre sağlık arası verileceği açıklaması paylaşıldı. Yılbaşı akşamı Bakırköy'de bir mekanda sahne alan Sayan'ın kovide yakalandığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı yeni yıl dileklerini sıralarken önce sağlık dilemiş, koronavirüsün bir an önce hayatımızdan gitmesini dilemişti.

 

 

Etiketler seda sayan koronavirüs test test sonucu pcr
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zeynep Bastık ve Edis'in dansı olay olmuştu! Son noktayı koydu
İçişleri Bakanlığı Bakan Soylu'nun o fotoğrafını böyle açıkladı
Enflasyon açıklandı, Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu
Öğretmen, polis, bekçi... Zamlı memur maaşları belli oldu
O Ses Türkiye'de ''yeni bir aşkın'' ilk izleri... İzleyicinin gözünden kaçmadı!
Abdulkadir Selvi'den olay olacak Kılıçdaroğlu iddiası
Burası Afrika değil Tokat! Görenler şaştı kaldı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
''Herkes Bahçeli'yi bekliyor ama erken seçim Erdoğan'dan gelcek''
TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı