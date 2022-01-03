Bir kötü haber de Seda Sayan'dan
Ünlü sanatçı Seda Sayan koronavirüse yakalandı. Seda Sayan'ın programına korona nedeniyle ara verildi
Seda Sayan'ın sezon başından beri sunduğu "Sabahın Sultanı" programı bu sabah ekrana gelmedi.
Star'ın sosyal medya hesabından programa kısa bir süre sağlık arası verileceği açıklaması paylaşıldı. Yılbaşı akşamı Bakırköy'de bir mekanda sahne alan Sayan'ın kovide yakalandığı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı yeni yıl dileklerini sıralarken önce sağlık dilemiş, koronavirüsün bir an önce hayatımızdan gitmesini dilemişti.
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