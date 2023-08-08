  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bomba iddia: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Bomba iddia: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?

Bomba iddia: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı?
Güncelleme:

Yalı Çapkını dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan ve denizin ortasında dudak dudağa yakalanan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Yalı Çapkını dizisinde oynadıkları Ferit Korhan ile Seyran Korhan karakterleri ile tanınan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk iddialarını defalarca kez yalanladıktan sonra dudak dudağa yakalandı.

Herkesi şaşırtan aşk haberi sonrası ikili yurt dışına tatile çıkmıştı. Tatil sonrası ise ikili sessizliğe büründü. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu aşk sorularına da yanıt vermedi.

Şimdi ise 2. Sayfa'da yer alan iddia gündeme bomba gibi düştü. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı bitti. Sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşen çift, kısa süren flörtün ardından ayrılık kararı aldı.

Etiketler ayrılık Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteor şöleni başlıyor! Türkiye'den de izlenebilecek
İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çift!
Dolar/TL yeni zirvesini buldu
Yapay zeka hakkında şok iddia: En büyük sırrınızı çalabilir!
Akaryakıt için rekor zam iddiası: ''46 TL olacak!''
Peş peşe açıklamalar: O ilçelerde denize girmek yasaklandı
Ailesini katledip, cezaevinde intihar etti
Trafikte eli silahlı maganda kamerada
Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu
Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı