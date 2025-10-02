Buket Aydın'ın konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan olay olan müstehcenlik ve teşhircilik çıkışı!

  1. Anasayfa
Özellikle pandemi döneminde yaptığı "Türklere virüs bulaşmaz" açıklamasıyla büyük tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, Buket Aydın'ın programında ünlü sanatçıları konser kıyafetleri üzerinden hedef alarak "Sanatçıların açık kıyafetleri yüzünden çocuklar erken ergenliğe giriyor" ifadelerini kullandı.

Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prof. Dr. Oytun Erbaş, Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

Sanatçıların sahne kostümlerini sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'Sanatçıların açık kıyafetleri yüzünden çocuklar erken ergenliğe giriyor. Sanatçıların bu tarz kıyafetler giymesi toplumun sağlığını bozan bir durum' dedi.

 Buket Aydın 'Sanatçıların giydiği transparan kıyafetler, sanatçıların giydiği açık saçık kıyafetler bunlara karşı mısınız?' diye sordu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş; 'Tabii ki. Gereksiz. Ayıp ayıp diye bir şey var.' diyerek isyan etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş bilimsel konuşayım diyerek sözlerine şöyle devam etti; ''Müstehcenlik ve pornografi ergenlik yaşını bile değiştiriyor. Sizler hep müstehcen şeyler izlerseniz beyninizde bir saat var, hemen çalışır. İç saat ergenliğe gir artık der. Siz çocuklarınıza Instagram'daki açık seçik şeyleri izlettirirseniz erken ergenliğe girer.' ifadelerini kullandı.

