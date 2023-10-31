Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo'yla poz verdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı ''Büyük hayranıyım'' notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tüm dünyada yüz binlerce seveni var. Bir hayranı da ünlü oyuncu Burak Özçivit çıktı.

Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi.

Ronaldo ile çekilen fotoğrafını, "Büyük hayranıyım" notuyla yayınladı. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Özçivit'in paylaştığı fotoğrafıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Pek çok kişi, ikilinin bir araya gelme sebebini merak ettiğini belirten yorumlar yazdı.