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Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo'yla poz verdi

Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo'yla poz verdi
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı ''Büyük hayranıyım'' notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tüm dünyada yüz binlerce seveni var. Bir hayranı da ünlü oyuncu Burak Özçivit çıktı.

Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi.

Ronaldo ile çekilen fotoğrafını, "Büyük hayranıyım" notuyla yayınladı. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Özçivit'in paylaştığı fotoğrafıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Pek çok kişi, ikilinin bir araya gelme sebebini merak ettiğini belirten yorumlar yazdı.

Etiketler burak özçivit cristiano ronaldo
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