Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte

Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan S.İ.'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İ.'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İ., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, S.İ.'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor. İ.'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı.

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

S.İ.'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

DHA