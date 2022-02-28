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  3. Camdaki Kız dizine sürpriz isim

Camdaki Kız dizine sürpriz isim

Camdaki Kız dizine sürpriz isim

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'a usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu katılıyor. Yazıcıoğlu dizide Cana'nın babası rolünü oynayacak.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Hande Ataizi'nin paylaştığı ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'a Erhan Yazıcıoğlu katılacak. Usta aktör Yazıcıoğlu dizide Cana’nın (Hande Ataizi) babası Haluk Atasoy rolüne hayat verecek. Yazıcıoğlu, dizide genç sevgilisi olan oldukça varlıklı bir adam olarak seyirciyle buluşacak. Cana babasından yardım isteyecek.

Etiketler camdaki kız erhan yazıcıoğlu ekip kadro yeni oyuncu
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