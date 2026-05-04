Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu!

Hollywood’un örnek çiftlerinden Cameron Diaz ve Good Charlotte grubunun gitaristi Benji Madden, genişleyen ailelerine bir üye daha ekledi. 53 yaşındaki Diaz ve 47 yaşındaki Madden, üçüncü çocuklarının doğum haberini hayranlarına büyük bir sürprizle verdi.

"Dünyaya Hoş Geldin Oğlum: Nautas"

Benji Madden, eşinin heyecanını paylaştığı mesajında sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Dünyaya hoş geldin oğlum!"

Çift, bebeklerinin yüzünü göstermek yerine, seçtikleri ismin anlamına atıfta bulunan sembolik bir gemi resmi paylaştı. Latince kökenli bir isim olan Nautas, "yolculuğa çıkan, bilinmeyenden korkmayan denizci" anlamını taşıyor.

Taşıyıcı Anne Yöntemi

2015 yılında evlenen çiftin aile serüveni, 2019 yılında kızları Raddix’in ve 2024 yılında oğulları Cardinal’ın dünyaya gelmesiyle başlamıştı. İlk iki çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına alan çiftin, minik Nautas için de aynı yöntemi tercih ettiği tahmin ediliyor.

"Hayatımı Geri Kazandım"

Anne olduktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca setlerden uzak kalan Cameron Diaz, bu radikal kararını daha önce şu sözlerle savunmuştu: "Kendi hayatımı geri kazanmanın benim için doğru şey olduğunu hissettim. Hiç kimsenin başarısı veya teklifi, kurmak istediğim hayatı yaşama kararımdan beni vazgeçiremezdi."

Kariyerinden ziyade ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden Diaz’ın bu huzurlu tablosu, Hollywood dünyasında büyük takdir topluyor.