  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu!

Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu!

Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu!
Güncelleme:

Hollywood'un yıldız ismi Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, ailelerine yeni bir üyenin katıldığını duyurdu. 53 yaşındaki Diaz ve 47 yaşındaki Madden, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan paylaştıkları duygusal bir mesajla müjdeledi. Raddix ve Cardinal’ın ardından gelen yeni bebeğin ismi ise anlamıyla dikkat çekti.

Sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olduğu dönemde kariyerini askıya alıp kendini ailesine adayan Cameron Diaz, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü aktris ve müzisyen eşi Benji Madden, yeni bebeklerinin ismini sosyal medyadan duyurdu.

Hollywood’un örnek çiftlerinden Cameron Diaz ve Good Charlotte grubunun gitaristi Benji Madden, genişleyen ailelerine bir üye daha ekledi. 53 yaşındaki Diaz ve 47 yaşındaki Madden, üçüncü çocuklarının doğum haberini hayranlarına büyük bir sürprizle verdi.

"Dünyaya Hoş Geldin Oğlum: Nautas"

Benji Madden, eşinin heyecanını paylaştığı mesajında sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Dünyaya hoş geldin oğlum!"

Çift, bebeklerinin yüzünü göstermek yerine, seçtikleri ismin anlamına atıfta bulunan sembolik bir gemi resmi paylaştı. Latince kökenli bir isim olan Nautas, "yolculuğa çıkan, bilinmeyenden korkmayan denizci" anlamını taşıyor.

Taşıyıcı Anne Yöntemi

2015 yılında evlenen çiftin aile serüveni, 2019 yılında kızları Raddix’in ve 2024 yılında oğulları Cardinal’ın dünyaya gelmesiyle başlamıştı. İlk iki çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına alan çiftin, minik Nautas için de aynı yöntemi tercih ettiği tahmin ediliyor.

"Hayatımı Geri Kazandım"

Anne olduktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca setlerden uzak kalan Cameron Diaz, bu radikal kararını daha önce şu sözlerle savunmuştu: "Kendi hayatımı geri kazanmanın benim için doğru şey olduğunu hissettim. Hiç kimsenin başarısı veya teklifi, kurmak istediğim hayatı yaşama kararımdan beni vazgeçiremezdi."

Kariyerinden ziyade ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden Diaz’ın bu huzurlu tablosu, Hollywood dünyasında büyük takdir topluyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Etiketler Cameron Diaz anne Benji Madden Nautas Madden hollywood taşıyıcı anne magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak! Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak!