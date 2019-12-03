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  3. 03 Aralık 2019 18:10

Can Yaman'dan kadın hayranına edepsiz yanıt !

Son günlerde yaptığı hareketler ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman, katıldığı bir televizyon programında herkesi şoke edecek bir yantı verdi.

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Yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman  geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranının yönelttiği soruya cevap veren Can Yaman, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Can Yaman, tercümanın çevirdiği soruya stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim " diyerek cevab verdi.

Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

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