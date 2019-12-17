Cansu Taşkın süper lüks otomobiliyle ölümden döndü

Süper lüks aracıyla İstanbul'da trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Cansu Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan genç manken, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıktı. 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan eden ve hakkının yenildiğini iddia eden Cansu Taşkın, 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Mankenlikten sonra oyunculuğa da merak saran Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynadı. 2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimlerle çalıştı. Cansu Taşkın, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek yarışmasına katıldı. Çekimleri Nevşehir’de devam eden ve 2015 yılı sonlarında başlayan “Cennet Yolu” adlı dizide rol aldı. Ekim 2015 ayında 'Miss Model Of The World' yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.



