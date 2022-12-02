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Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu

Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu
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GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu.

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde Yılın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Kaygılaroğlu ödülünü, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, feci bir kazada yaralanmıştı. Arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan aileden Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya değindi.

 Uraz Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, o sırada gülümseyen Cem Yılmaz'dan rahatsız oldu.

Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum" sözleriyle Cem Yılmaz'a tepki göstermesi sosyal medyada da gündem oldu.

Etiketler cem yılmaz uraz kaygılaroğlu tavır gq Türkiye men of the year men of the year ödülleri
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