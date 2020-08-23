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  3. 23 Ağustos 2020 12:30

Cemal Can Canseven'in Danla Bilic'in önünde diz çöktüğü poz olay oldu

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ve fenomen Danla Bilic'in birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu.

Cemal Can Canseven'in Danla Bilic'in önünde diz çöktüğü poz olay oldu
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic birbirinden ayrılmıyor. bir dönem evlendikleri dedikodularıyla gündeme gelen Cemal Can ve Danla Bilic iki yakın arkadaş.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler.

İkilinin çekim için bir araya gelmesi takipçilerini heyecanlandırdı. Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise evlilik teklifine gönderme yaparak "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü.

 

İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut da yorumuyla olay oldu. Berkan Survivor Cemal Can'a "düğüne çağırmadınız he" yazarak dikkat çekti.

DANLA'NIN ESPRİSİ GERÇEK SANILMIŞTI

Cemal Can ile Danla Bilic, Cemal Can Survivor için Dominik Adası'ndayken Danla Bilic'in espri yaparak daha önce evlenip boşandıklarını söylemesi ile gündem olmuşlardı.

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