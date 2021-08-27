Ceylan'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Türkücü Ceylan, imaj değişiklikleriyle sosyal medyanın gündemine otururken "Kendisi hariç herkese benzemiş" yorumları yapıldı.

Estetik operasyonlarla büyük değişim geçiren türkücü Ceylan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Önceki gün siyah-beyaz bir fotoğrafını yayınlayan Ceylan, bir de filtreyi abartınca alay konusu oldu. Ceylan’ın son görüntüsü oyuncu Eda Ece'ye benzetildi.

"CEYLAN KENDİSİ HARİÇ HERKESE BENZİYOR"

Ceylan'a, "Bu Eda Ece değil mi?", "Ben Ceylan nerede onu arıyordum", "Ceylan kendisi hariç herkese benziyor" ve "Yakında kendisini tanıyamayacak" şeklinde yorumlar yağdı.

"CEYLAN 2021!"

Türkücü Ceylan, daha önce de imaj değişikliklerine gitmişti. Takipçileri, saçını griye boyatan Ceylan'ı tanımakta zorluk çekmişt. Ceylan, verdiği pozu "Ceylan 2021" notuyla paylaşmıştı.

"BİR AN GÜLŞEN ZANNETTİM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, saç stilini değiştiren Ceylan'ın bu halini şarkıcı Gülşen'e benzetmişti.

Türkücünün fotoğrafına, "Bir an Gülşen zannettim." ve "Ceylan' demeseler asla tanıyamazdım" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

(Haber Global)