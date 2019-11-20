Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ihlamur Kasrı'nda bebeği için yaptığı mevlit sosyal medyada 'abartılı, gösterişli ve israf' denilerek gündem olan Instagram fenomeni ve Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in eşi Büşra Nur Çalar için "Büşra'yla Şeyma arasında fark yok" dedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Büşra Nur Çalar'ı karşılaştıran Cüneyt Özdemir, "İkisinin de bilinçli olduğunu söyleyemeyiz. İkisi de rüküş hareketler yapıyor. İkisi de şöhret peşinde, özel hayatını deşifre ediyor. Benim gibi tutarlı olacaksın. ‘Şeyma o ne biçim bir kitaptı’ da diyeceksin, Büşra ‘O nasıl mevlitti’ de diyeceksin ki bir tutarlılık olsun" diye konuştu.

