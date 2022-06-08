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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü

Spikerlik kariyerine son verip şarkıcılık yaparak büyük beğeni toplayan Defne Samyeli, cesur sahne kostümüyle verdiği konserde eteğini çıkarıp attı.

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

 Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Konserin bir kısmında iki aşamada eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli'nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

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