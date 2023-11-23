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  3. Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevindeki yeni gelir kapısı bu oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'tan dava yağmuru

Dilan Polat ve Engin Polat'tan dava yağmuru
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ile Engin Polat'ın cezaevinde yaklaşık 300 kişi hakkında tazminat davası açtığı öne sürüldü.

Gazeteci Emrullah Erdinç, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevindeyken de kendisine bir gelir kapısı bulduğunu iddia etti.

Erdinç'in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Erdinç katıldığı televizyon programı yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.

Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para!" dedi.

 

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