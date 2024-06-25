Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlaması davasında yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine sevindiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanması davasının 2. duruşması bugün görüldü.

'Azmettirici' olarak yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye edilmesinin ardından Parlak, çığlık çığlığa sevindiği anları sosyal medyada paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM ÇOK..."

Mutluluk çığlıkları atan Parlak, “Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin amca tahliye. Diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum çok” dedi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi olan Banu Parlak, şikayetinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Parlak, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı” dedi.