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  3. 15 Mart 2018 18:50

Dövmesini yaptırmıştı... Sevgilisi gitti dövmesi kaldı !

Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, ABD'li model Gigi Hadid ile birlikteliğini sonlandırdı.

Dövmesini yaptırmıştı... Sevgilisi gitti dövmesi kaldı !
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile ABD'li model Gigi Hadid, iki yıllık birlikteliğini sonlandırdı. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

Zayn Malik, Gigi Hadid ile ayrılığını, "Aşk dolu ve eğlenceli bir ilişkimiz vardı. Verdiğimiz bu zor karara ve bizim özel hayatımıza saygı gösteren bütün takipçilerime minnettarım" diye duyurdu. Hadid ise "Z ile paylaştığım aşk, zaman ve hayat dersleri sonsuza kadar minnettarım" dedi.

25 yaşındaki Malik, 22 yaşındaki Hadid'in gözlerini dövme olarak göğsüne yaptırmıştı.

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