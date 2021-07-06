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Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Oz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken yaşadıkları keyifli anları Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Dünyaca ünlü Türk kökenli doktor Mehmet Öz, özellikle Amerika olmak üzere tüm dünyada takip edilen bir doktor.

En son pandemide yaptığı 'bol bol seks yapın' açıklamasıyla dikkatleri çeken Dr. Öz, yasakların esnemesiyle soluğu ailesiyle Bodrum'da aldı.

 Kendisi gibi Amerika'da ünlü olan beslenme yazarı ve televizyon sunucusu kızı da tatilden anlarrı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

 Bodrum'da bir tavernada eğlenen Daphne Nur Oz, eşini öpücüklere boğduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

35 yaşındaki 4 çocuk annesi Daphne Nur Oz, 2010 yılında John Jovanovic ile evlendi.

Etiketler Daphne Öz dr. mehmet öz aşk bodrum video
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