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  3. Düğün davetiyesini paylaştı; Şeyma Subaşı evleniyor

Düğün davetiyesini paylaştı; Şeyma Subaşı evleniyor

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sevgili olan ve hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı, düğün davetiyelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

Subaşı'nın bir süredir hamile olduğu ve sevgilisinin de bebeği evlenmeden dünyaya getirmesini istemediği konuşuluyordu.

Bu sebeple Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlilik kararı aldı.

Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi için kesenin ağzını açtı ve Miami'de Subaşı'na ev bile aldı.

Subaşı sosyal medyadan evleneceğini duyurdu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıklarına başladı. Acun Ilıcalı'dan alacağı yüklü nafakadan vazgeçen Subaşı davetiyesini de paylaştı.

Şeyma Subaşı, düğünü için davetli listesi hazırladığını ve çok heyecanlı olduğunu duyurdu.

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştuŞeyma Subaşı özel jetine kavuştuMagazin

 

Sevgilisinden Şeyma Subaşı’na Miami’de milyonluk evSevgilisinden Şeyma Subaşı’na Miami’de milyonluk evMagazin

 

Etiketler şeyma subaşı evlenme evlilik
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