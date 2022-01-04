Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını böyle ti'ye aldı!

Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.

Son olarak futbolcu eşi Şancı ile bir pozunu "Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın" notuyla paylaştı. Bu paylaşım Ebru Şancı'nın magazin yorumcusu olduğu programda konuşuldu.



ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. 38 yaşında olan Şancı 28 yaşında olan eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi.