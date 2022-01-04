  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını böyle ti'ye aldı!

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını böyle ti'ye aldı!

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını böyle ti'ye aldı!

Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.

Son olarak futbolcu eşi Şancı ile bir pozunu "Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın" notuyla paylaştı. Bu paylaşım Ebru Şancı'nın magazin yorumcusu olduğu programda konuşuldu.

ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR
Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. 38 yaşında olan Şancı 28 yaşında olan eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi.

Etiketler Ebru Şancı Alpaslan Öztürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayseri'den Inna geçti! Erciyes'in soğunu böyle unutturdu
Şahan Gökbakar sordu, Bakanlığın yanıtı ''itiraf'' gibi oldu
Enflasyon faiz indirimiyle neden yükseliyor? Uzmanı anlattı
Ünlü ekonomistin dolar tahmini olay olacak
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi sosyal medyayı salladı
Olay olacak iddia: ''Suudi Arabistan prensi Erdoğan'dan söz istedi''
İstanbul'da araç kiralama firmasına silahlı baskın!
Memura yüzde 2.5 ek zam geldi! İşte zamlı memur maaşları
''Ülkemiz adına geçmiş olsun'' deyip açıkladı: ''Kepenk kapatıyoruz!''
Enflasyonun tavan yaptığı Sri Lanka iflas ediyor