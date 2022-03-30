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Ebru Yaşar bir kez daha ameliyat oldu

Ebru Yaşar bir kez daha ameliyat oldu

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu diz kapağı kırılan ve sağlığına kavuşan ünlü sanatçı Ebru Yaşar bir kez daha ameliyat oldu.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’ın yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan sanatçı, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı. Sağlığına kavuşan ünlü sanatçı Ebru Yaşar sahnelere dönmüştü.

 Ağrılar şiddetlenince ikinci kez ameliyat oldu

Zaman zaman ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ameliyatın başarılı geçtiği ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ebru yaşar

TV100

Etiketler ebru yaşar ameliyat
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