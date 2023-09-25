Ece Ronay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Eski eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Ece Ronay, gündeme bomba gibi düştü. Ece Ronay'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında bilgiler...

Sosyal medyada yayınladığı karpuz videosuyla fenomen olan ve şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Ronay, şimdilerde eski eşiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Ece Ronay'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Ece Ronay hakkında merak edilenler...

Ece Ronay aslen Diyarbakırlıdır. 17 Kasım 1991 yılında dünyaya gelen ünlü isim Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Baba Yorgun ile 77 milyon, Karpuz ile 87 milyon, Şiki Şiki ile 96 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ece Ronay, Instagram'da 1.5 milyon, Youtube'da ise 823 bin takipçiye ulaşmıştır.

Ece Ronay, bir dönem klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil 13 bin 100 TL adli para cezası ve 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.