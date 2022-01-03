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Eda Ece ''Maske Kimsin Sen?'' yorumlarına çıldırdı

Eda Ece ''Maske Kimsin Sen?'' yorumlarına çıldırdı

Yasak Elma dizisiyle tanınan Eda Ece jüri olduğu Maske Kimsin Sen? programına dair yapılan kötü yorumlara tepki gösterdi.

Yeni başlayan Maske Kimsin Sen? yarışması daha ilk günden çok konuşuldu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece jüri olduğu programa dair bu tarz bir inceleme olmasına ve kötü yorumlara ise tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

 

"ŞOK İÇİNDEYİM"
Eda Ece paylaşımında "Şok içindeyim. Bu mutsuz günlerde, 50 ülkede yayınlanan rengarenk bir yarışma olan #maskedsinger formatını temiz kalple, eğlenmek, gülmek amacıyla yaptık ve seyircimiz sevdi, çok teşekkür ederiz! Zihniyeti aklı mantığı sağlıklı, temiz düşünceli, eğlenip geçmeyi bilen, iyi kalpli herkese sevgiler. Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez! Haftaya görüşürüz" dedi.

Etiketler eda ece maske kimsin sen
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