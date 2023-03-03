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Eda Ece'nin Anıtkabir paylaşımı olay oldu

Eda Ece'nin Anıtkabir paylaşımı olay oldu
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Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Eda Ece, Anıtkabir ziyaretinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından soluğu Anıtkabir'de aldı. İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını 'Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım' sözleri ile ifade etti.

Ünlü oyuncu Anıtkabir'den fotoğraflarını duygusal bir mesajla yayınladı. İşte Eda Ece'nin o sözleri;

''Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım.

Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam...''

 

Etiketler anırkabir eda ece paylaşım Atatürk
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