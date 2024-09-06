Efsane dizi Game Of Thrones'un 2 binde fazla eşya ve kostümü satılıyor

"Game of Thrones" dizisinde kullanılan 2 binden fazla eşya ve kostüm, ekim ayında Heritage Auction müzayedesinde satışa çıkıyor.

Bir döneme damgasını vuran "Game of Thrones" dizisinde kullanılan 2 binden fazla eşya ve kostüm açık artırmaya çıkıyor.

Heritage Auction tarafından düzenlenen müzayede, ekim ayında gerçekleşecek. Açık artırmaya çıkan 2 bin ürünün arasında Demir Taht'ın eritilmiş versiyonu, Jaime Lannister'ın zırhı ve kılıcı, Ak Gezenler için kullanılan protez dişler gibi nadir parçalar da yer alacak.

Eşyaların satış fiyatının 500 dolar ile 20 bin dolardan başlaması planlanıyor.