Elon Musk'ın cinsel taciz mesajları ve kaçamakları ifşa oldu

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın başı büyük belada. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kendi şirketindeki çalışan kadınlara yönelik tacizleri ve kaçamaklar ifşa etti.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal'ın özel haberinde, Elon Musk'ın yanında çalışan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve SpaceX'te çalışan kadınlarla arasındaki garip ilişkiler ifşa edildi.

Gazete bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde milyarder iş insanının SpaceX'te çalışan bir kadınla ve eski bir stajyerle cinsel ilişkiye girdiğini yazarken şirketinde çalışan bir kadından da çocuk yapmak istediği belirtildi.

İsmini açıklamayan bir kadın, 2017 yılında SpaceX'teki yöneticilik pozisyonu için Musk ile görüştüğünü ve bu durumu arkadaşlarına anlattığını söyledi. Henüz stajyerken Musk ile tanıştıklarını söyleyen kadın, ikilinin birlikte randevuya çıktıklarını, öpüştüklerini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Genç kadının stajının bitmesinden bir yıl sonra ise Musk ile birlikte özel uçakla Sicilya'ya gittikleri de belirtildi.

İkisi arasında 20 yaş fark olmasına rağmen Musk'ın tekrar ilişki yaşamak istediği ve sık sık mesaj atarak Los Angeles'taki malikanesine davet ettiği de öğrenildi. SpaceX'te yönetici olarak çalışsa bile bu ilgiden sıkılan kadının 2019 yılında ise istifa ettiği kayıtlara geçti.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRERSEN AT ALIRIM"

SpaceX'te görevli bir diğer kadın ise Musk'ın cinsel ilişkiye girmeleri karşılığında kendisine bir at satın almayı teklif ettiğini söyledi. Bu olayın ortaya çıkmaması için tarafların anlaştığı ve şirketin genç kadına 250 bin dolar tazminat ödediği de belirtildi.

Wall Street Journal, 2013'te şirketten ayrılan bir diğer kadının ise SpaceX'in insan kaynakları birimine Musk'ın kendisinden çocuk yapmak istediğini söylediğini dile getirdi. Gazeteye konuşan dördüncü bir kadın ise halen SpaceX'te çalıştığı sırada Musk'ın kendisiyle bir ay boyunca cinsel ilişki yaşadığını söyledi. İsmi açıklanmayan kadın, ilişkilerinin zaman içinde kötüye gittiğini söylerken, Musk'ın adeta istifaya zorladığının da mesajını verdi.

Wall Street Journal'a konuşan çok sayıdaki eski çalışan SpaceX içerisindeki taciz ve aşk dedikodularının gerçek olduğunu söyledi.

ÇALIŞANINDAN İKİZ BEBEKLERİ OLDU

Öte yandan Elon Musk'ın Neuralink isimli şirkette kendisine bağlı olarak çalışan Shivon Zilis isimli kadınla ikiz bebek sahipleri olduğu da geçen yıllarda ortaya çıkmıştı.

Zilis'in o dönemde Musk ile yakın çalıştığı da biliniyordu. Şirketten ayrılan genç kadın bunun karşılığında nakit tazminat ve 1 milyon dolardan daha değerli hisse senedi elde etti.