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  3. 19 Ağustos 2020 16:30

Evlilik programı ile ün kazanan Hanife Gürdal dudak dolgusu yaptırdı

Bir dönemin izlenme rekorları kıran evlilik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hanife Gürdal dudak dolgusu yaptırdı.

Evlilik programı ile ün kazanan Hanife Gürdal dudak dolgusu yaptırdı
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Evlilik programlarının popüler olduğu dönemde Hanife Gürdal adından sıklıkla bahsedilen isimler arasında yer alıyordu. Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunuculuğu yaptığı programlar sayesinde gündemdeki yerini koruyan Hanife değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Zuhal Topal’la programında evlenmek için taliplerini bekleyen Hanife o yıllarda televizyon ekranlarına başörtülü görüntüsüyle çıkıyordu. Evlilik programlarının yayından kaldırılmasından sonra Hanife sosyal medyadan popülerliğini korumaya devam etti. Başörtüsü çıkarttığı için günlerce konuşulan Hanife, evlilik haberinin sonrasında sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttırdı.

Fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la ani bir şekilde evlenen Hanife Gürdal için kısa süre sonra hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Gürdal hamilelik iddialarının sonra ise sosyal medya hesabının açıklama kısmına “Merhabalar ben hamile değilim! Kilo aldım ama hamile değilim! Teşekkürler” notunu ekledi.

Trabzon’da düğün yapan Hanife Gürdal son günlerde ise yaptırdığı dudak dolgusuyla sosyal medyada olaya yarattı. Hanife’nin dudak dolgusuyla paylaşım yapmasından sonra takipçilerinden “doğallığını kaybetme” uyarıları geldi.

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