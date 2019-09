Ezhel'in ‘Olay’ şarkısı trend listesinden kaldırıldı !

Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz gibi Türkiye gündemi konularını işliyor.

Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.

EZHEL'İN OLAY ŞARKISININ SÖZLERİ

"Her gün yeni olay

dile kolay

Koal koal

Nerde ne anormal artık bana gelir doğal

Paranoya beynin vermez onay

Derler oha nasıl yaptım sorar

Olduk olay

Olays on me...

Tüm gözler bende etrafımda on bin insan sanki zombi

Kafa güzel, alkol fondip

Berlin-Kotti

istanbul Bomonti

Başkent ODTÜ

Gıtto-OSTİM

Tüm dünya mahallem dünya gecekondu

Çok mu yüksekteyiz zihnim kokpit

Her yer polis her yer zarbo her gün olay olay olay o halde yapalım ohal halkım kobay

Bi piskopat olmamak için bi sebep yok o yüzden çal ve kopar bende kuruş sende tomar

Çıkar olay

Sıkar toma suyu işin suyu çıkar

Ölür memur ölür çocuklar yaşar çıkar

İsteseler biter ama sanma kimse çıkar

Bunla başa çünkü kazandırır para olay

Her gün hep aynı haber

Yine bi tecavüz taciz

Magazin olay ister

Ünlüler olur havadis

Herkes yanlız herkes birine düşman

Nereye baksam kavga

Nereye gitsem olay

Flaş flaş paparazzi

Like tweet sanalım alem

Ego tüm olayımız bu

O yüzden nereye gitsek olay oluruz olay bizim de olayımız bu

Aramızda çıksın olay isterler işine yarar bi b*k olmadığından dolayı

Biz kimiz nerden geldik her insan kafa yorar

Aslında bütün olay euro lira ve dolar

Çıkar olay

Kan dökmek anlaşmaktan daha kolay

Bir mermi kurşun bir çiçekten daha ucuza solar

Bi bomba sanki tüy gibi düşer ve yanmaz asla

Sokakta tayfalarla

Üçüncü sayfalarda"

Ezhel ve Şanışer'in muhalif şarkıları olay oldu