Ezhel'in ‘Olay’ şarkısı trend listesinden kaldırıldı !

Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz gibi Türkiye gündemi konularını işliyor.
Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.
EZHEL'İN OLAY ŞARKISININ SÖZLERİ
"Her gün yeni olay
dile kolay
Koal koal
Nerde ne anormal artık bana gelir doğal
Paranoya beynin vermez onay
Derler oha nasıl yaptım sorar
Olduk olay
Olays on me...
Tüm gözler bende etrafımda on bin insan sanki zombi
Kafa güzel, alkol fondip
Berlin-Kotti
istanbul Bomonti
Başkent ODTÜ
Gıtto-OSTİM
Tüm dünya mahallem dünya gecekondu
Çok mu yüksekteyiz zihnim kokpit
Her yer polis her yer zarbo her gün olay olay olay o halde yapalım ohal halkım kobay
Bi piskopat olmamak için bi sebep yok o yüzden çal ve kopar bende kuruş sende tomar
Çıkar olay
Sıkar toma suyu işin suyu çıkar
Ölür memur ölür çocuklar yaşar çıkar
İsteseler biter ama sanma kimse çıkar
Bunla başa çünkü kazandırır para olay
Her gün hep aynı haber
Yine bi tecavüz taciz
Magazin olay ister
Ünlüler olur havadis
Herkes yanlız herkes birine düşman
Nereye baksam kavga
Nereye gitsem olay
Flaş flaş paparazzi
Like tweet sanalım alem
Ego tüm olayımız bu
O yüzden nereye gitsek olay oluruz olay bizim de olayımız bu
Aramızda çıksın olay isterler işine yarar bi b*k olmadığından dolayı
Biz kimiz nerden geldik her insan kafa yorar
Aslında bütün olay euro lira ve dolar
Çıkar olay
Kan dökmek anlaşmaktan daha kolay
Bir mermi kurşun bir çiçekten daha ucuza solar
Bi bomba sanki tüy gibi düşer ve yanmaz asla
Sokakta tayfalarla
Üçüncü sayfalarda"
Ezhel ve Şanışer'in muhalif şarkıları olay oldu