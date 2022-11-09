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Fazıl Say'dan, Mansur Yavaş paylaşımı

Fazıl Say'dan, Mansur Yavaş paylaşımı
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Say, 2023'te olması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'doğru aday' olabileceğini söyledi. Sanatçı, "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir.  İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday  olur" dedi.

"DEĞİŞİM ŞART BU YENİ NESİL İÇİN"

"Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar" diyen Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday  olur. Sonuçta 'değişim şart' bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"

Fazıl Say'dan Mansur Yavaş paylaşımı

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