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Fenomen Jahrein'den hırsıza tekme tokat dayak

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Sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan fenomen Ahmet Sonuç evine giren hırsızı suçüstü yakalayıp tekme tokat dövdü.

Sosyal medya platformlarından hırsız ve ev sahibinin karşılaşması ve sonrası gündem oldu. Bir kişi hırsızı yakalayıp fena dövdü. Görüntüler sosyal medyada yayılınca o kişinin Jahrein ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç olduğu ortaya çıktı.

Jahrein Instagram hesabından konuyla ilgili "Arkadaşlar, iyiyim. Selin çığlık atınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim" dedi.

 

Etiketler jahrein ahmet sonuç dayak hırsıza dayak hırsız
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