Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik''

Önceki gün Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik hakkında bir paylaşım yapan bir kadın Özçelik'in bundan yıllar önce başından geçen korkunç olaya gönderme yapınca büyük tepki çekti.

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik nikahından kareleri de sosyal medyadan paylaşınca olanlar oldu.

Gamze Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan M.S. adlı bir kadın "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" deyince tepki çekti.

Haluk Levent de bu yorumu görünce "M.! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullanmıştı.

M.S. bu yorumdan sonra gözaltına alındığını da paylaştı. Ancak paylaşım bir süre sonra silindi. M.S. daha sonra ise "Dünkü yaptığım saçma paylaşım için herkesten özür diliyorum ben konunun ne olduğunu bile bilmiyordum" dedi.