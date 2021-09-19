  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın “Evleneceksen Gel” programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserindeki dansı ile gündeme geldi.

Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, mayo ve etekten oluşan kostümüyle sahnede beğeni topladı. Seda Sayan sahnesine Evleneceksen Gel programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'u konuk etti.

Evlendirme programındaki oryantal dansıyla adeta hafızlara kazınan Solmaz Çiros, son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Evlendirme programında oldukça zayıf olan gelin adayının son hali de hayranları tarafından beğeni alıyor.

Gelin adayı Solmaz Seda Sayan'ın davetlisi olarak sahnede dans etti.

Süper mini bir etek giyen Solmaz Çiros kalça dansı sırasında eteğiyle zor anlar yaşadı. Gelin adayı Solmaz dans ettiği sırada sık sık eteğini aşağı çekerek frikik vermemeye çalıştı.

Etiketler seda sayan solmaz dans
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 günlük hava durumu
Dünyada eşi benzeri yok: Turist akınına uğruyor
Prof. Dr. Orhan Şen'den kuvvetli yağış uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüste korkulan oldu: 100 kat daha hızlı yayılan evrim...
Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike!
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye şok sözler: Bir dersi de o hak etti
Miss Turkey 2021 güzellerinden olay itiraflar: Yorumları takmıyorum
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak