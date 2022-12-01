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  3. Genç kızın Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıt olay oldu

Genç kızın Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıt olay oldu

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YouTube'ta başlayan ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, Konuşanlar programında bir genç kızın "Misyoner ne demek" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında Hasan Can Kaya bir genç kadına"Fantezini anlat" dedi.

Konuk kadın Eylül ise "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim" dedi.

Hasan Can Kaya bu açıklama karşısında şoke oldu. O sırada iç çamaşırı giymediğini söyleyen kadın konuk ise "Misyoner ne demek?" deyince komedyen "Seks pozisyonu klasik. En düz, daha da anlatasım var" diyerek herkesi kırdı geçirdi.

Etiketler misyoner hasan can kaya konuşanlar
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