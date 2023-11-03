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  3. Gözaltına alınan ünlü şarkıcı için karar verildi

Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı

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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Parlak, daha sonra serbest bırakıldı.

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla  gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hakim karşısında çıkan Banu Parlak, görülen mahkemenin ardından serbest kalarak havalimanından ayrıldı. 

Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı - Resim : 1

"SADECE İFADE VERDİM"

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden videolu açıklama yapan Banu Parlak, “Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı. 

Etiketler banu parlak kooperatif dolandırıcılık gözaltı
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