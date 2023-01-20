Gülben Ergen’den yatırımcılara borsa tavsiyesi

Son dönemde finansal yatırım araçları ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Gülben Ergen’in borsa ile ilgili yazdıkları trend oldu.

Bir süredir yatırım konusunda sosyal medyada anket yapan ve Borsa İstanbul'da işlem hisse senetlerine dair sorular soran şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı Twitter'da gündem oldu. “Hayatıma yeni giren sihirli kelime temettü” diyen Gülben Ergen'in paylaşımının altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Gülben Ergen'e temettü yatırımcılığı konusunda tavsiye ve uyarıda bulunan sosyal medya kullanıcıları, alternatif yatırım araçları da önerdi. TEMETTÜ NEDİR? Borsada işlem gören şirketlerin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde verdikleri paya temettü deniyor.