Güldür Güldür' oyuncusu Giray Altınok ekonomiyi öven gurbetçileri fena ''ti''ye aldı
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Giray Altınok, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının olmadığını öne süren gurbetçileri eleştirdi.
Türkiye'de sokak röportajlarında Türkiye ekonomisini öven gurbetçilerle ilgili tartışmalar sürerken Güldür Güldür Show programının oyuncusu Giray Altınok, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının olmadığını öne süren gurbetçileri eleştirdi.
Giray Altınok’un sosyal medya hesabından yayınladığı “Gurbette zor” videosu ilgi gördü.
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