  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Güldür Güldür' oyuncusu Giray Altınok ekonomiyi öven gurbetçileri fena ''ti''ye aldı

Güldür Güldür' oyuncusu Giray Altınok ekonomiyi öven gurbetçileri fena ''ti''ye aldı

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Giray Altınok, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının olmadığını öne süren gurbetçileri eleştirdi.

Türkiye'de sokak röportajlarında Türkiye ekonomisini öven gurbetçilerle ilgili tartışmalar sürerken Güldür Güldür Show programının oyuncusu Giray Altınok, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının olmadığını öne süren gurbetçileri eleştirdi. 

Giray Altınok’un sosyal medya hesabından yayınladığı “Gurbette zor” videosu ilgi gördü. 

Etiketler güldür güldür güldür güldür show gurbetçi gurbetçileri ti'ye aldı giray altınok
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evinde tacize ve şiddete uğrayan genç kadın yeni görüntüleri paylaştı
Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Lüks saatlerine el konuldu
Bakan Nebati duyurdu; Türkiye Ekonomi Modeli açıklanıyor
90'lı yılların ünlü şarkıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladı
TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler
Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?
İptal edildiği öne sürülmüştü: ''Kanal İstanbul'' çalışması böyle görüntülendi
Döviz uçtu, zamlar yağıyor, geçim sıkıntısı tavan yaptı.. Peki nasıl bitecek ?
Erdoğan adaylığını ilan etti!