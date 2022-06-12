Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi

Güldür Güldür'ün son bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklit edildiği skeç izleyenleri kahkahaya boğdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı, siyasi mizah içeren skeçleri nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Güldür Güldür'ün son yaptığı 6'lı masa skecine ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlandırması damga vurdu.

6'LI MASADAKİ SİYASİLER CANLANDIRILDI

Bir restoranda geçen skeçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.

HER LİDERE AYRI TİPLEME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği için elektriğinin kesilmesi, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü, masanın Cumhurbaşkanı adayını belirlememesi, 'kutlama' kelimesinin kullanılması nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'muhafazakârlar korktu' tepkisi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Bildiklerimi anlatsam var ya", DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "İki kriz çözmüş liderim", Demokrat Parti Gültekin Uysal'ın "Esnaf ziyareti yaptım kimse tanımadı" ifadeleri yer alırken, sosyal içerikli videolarıyla gündeme gelen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da "Artık bir şeyler söyleyelim, video çekmekten bizim partimiz ajansa döndü" ifadesi yer aldı.

ADAYLIK SÖZLERİNİN ARDINDAN GELDİ

Skecin sonlarında "Ne oldu yine aday bulamadık, biz bu millete ne diyeceğiz?" denmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapıldı. Fragmanda yer almayan, Mahir İpek'in canlandırdığı İmamoğlu taklidi skecin sürprizi oldu.