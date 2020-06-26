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  3. 26 Haziran 2020 09:50

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ayrılana! İki isim daha veda etti

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından Emre Altuğ ve Evrim Akın da programa veda etti.

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ayrılana! İki isim daha veda etti
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Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show hayranlarını üzecek gelişmeler yaşandı. Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti.

MÜZİK KARİYERİNE DEVAM EDECEK
Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan sonra müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi. Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.

Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacak. Bir hafta içerisinde Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın'ın programa veda etmesi ise kafaları karıştırdı.

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