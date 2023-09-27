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Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon'da İstiklal Marşı’nı okudu sosyal medya yıkıldı

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Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon’un Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programında İstiklal Marşı’nı okudu.

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğüyle yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir bölüm hazırladı.

Oğuzhan Uğur'un "Bu akşam burada Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Korkmayın çünkü bir milleti korku ile dizginlemek ihtiyaç duyulan tavizlere en geçerli bahaneleri sağlar. İşte tam da bu yüzden İstiklal Marşımız 'Korkma!' diye başlar..." diye başladığı sözü sürpriz bir isim devraldı.

Gülşen bu programda İstiklal Marşı okudu. Tüyleri diken diken eden bölümün fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü. Gülşen'ın kıyafetinden İstiklal Marşı'nı söylemesine kadar her konu sosyal medyada konuşuldu.

O anları görenler "Dinlediğim en güzel İstiklal Marşı", "Her şey tamam ama o kıyafet ne alaka", "Şahane bir an tüylerim diken diken", "Cesaretini göstermekten korkmayan bir kadının duruşu" yorumlarında bulundu.

 

 

Etiketler gülşen istiklal marşı oğuzhan uğur mam mevzular açık mikrofon
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