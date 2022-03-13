Gülşen o soruyu duyunca küplere bindi

Sahne aldığı konserleridne tercih ettiği cesur dekolteli kıyafetleri ile gündemden düşmeyen, son olarak da konserindeki bir izleyicinin kucağına oturmasıyla olay olan Gülşen, magazin muhabirlerinin Ozan Çolakoğlu sorusuna çok sert bir tepki verdi.

Güzel şarkıcı Gülşen son olarak verdiği konserde izleyicinin kucağına oturmuş bu olay henüz tazeliğini korkurken sahnede orkestraya para takan manajerine kalça hareketi yapmıştı.

45 yaşındaki popçu, muhabirlerin “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” dedi.

Gülşen, oldukça eleştiri alan kucak dansıyla ilgili, "Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun” ifadelerini kullandı.