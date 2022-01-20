Güzel oyuncu Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı

Ekranların güzel yüzü Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yasak Elma'nın parlayan yıldızı Eda Ece koronavirüse yakalandı. Oyuncu açıklamasında, "2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin" dedi. Açıklamanın ardından Eda Ece'ye çok sayıda "Geçmiş olsun", "Sen iyi ol yeter" yorumları yağdı.

Koronavirüse yakalanan Eda Ece, aynı anda yürüttüğü Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hayranlarının endişelerine yanıt veren Ece, "Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok. Maske Kimsin Sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre. Önce sağlık! Öptüm diyecektim ki size de geçmesin geri aldım" dedi.